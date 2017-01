Gigafabriek Tesla levert eerste cellen

RENO - De enorme fabriek van Tesla in de woestijn van Nevada heeft woensdag zijn eerste batterijcellen voor de elektrische auto's afgeleverd. Het complex heeft nu al een oppervlak van bijna een half miljoen vierkante meter en het is nog niet eens voor een derde klaar. ,,Als het af is, verwachten we dat de fabriek het grootste gebouw in de wereld is'', aldus Tesla.

Door ANP - 4-1-2017, 22:02 (Update 4-1-2017, 22:02)

De fabriek heeft nu al 2900 medewerkers. Daar komen nog enkele duizenden collega's bij. Als het complex over een paar jaar klaar is, produceert het ongeveer de helft van alle lithium-ionbatterijen in de wereld.

Tesla en partner Panasonic hebben ongeveer 5 miljard dollar uitgetrokken voor de bouw van het complex, dat 'Gigafactory 1' is genoemd. Tesla wil ergens in Europa een tweede gigafabriek neerzetten. Meerdere regio's hebben al laten weten dat ze interesse hebben.