ANP LG stopt ook met modulaire smartphone

LAS VEGAS - Nadat Google zijn modulaire smartphones van Project Ara vorig jaar al in de koelkast zette, is het nu de beurt aan LG om van hetzelfde idee af te stappen. Dat heeft LG tegen The Wall Street Journal gezegd. De opvolger van de modulaire G5 richt zich meer op design.

Door ANP - 5-1-2017, 11:28 (Update 5-1-2017, 11:28)

De G6 is nog niet officieel aangekondigd. Mogelijk gebeurt dat volgende maand rond het Mobile World Congress in Barcelona.

De LG G5 was uitbreidbaar met extra modules als de onderkant werd losgeklikt. Bij de introductie waren er een cameragrip en een module voor muziek in een betere geluidskwaliteit.

Na het afhaken van Google en LG is Lenovo Moto nu de enige fabrikant van uitbreidbare smartphones. Op de achterkant van de Moto Z kunnen extra modules zoals bijvoorbeeld een speaker, een betere camera of een grotere batterij geklikt worden.