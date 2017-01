Koers bitcoin hard omlaag

NEW YORK - De koers van de bitcoin is hard gedaald. De virtuele munt had woensdag een recordhoogte bereikt, maar verloor donderdag ongeveer een kwart van zijn waarde. Handelaren verkochten de munt massaal, zodat ze de winst van de afgelopen dagen konden verzilveren.

Door ANP - 5-1-2017, 19:01 (Update 5-1-2017, 19:01)

Aan het begin van de dag kostte één bitcoin 1161 dollar (1096 euro), aan het eind nog maar 957 dollar (903 euro). En de munt stond op een gegeven moment zelfs op 889 dollar (839 euro).

In augustus lag de koers onder de 500 dollar en ongeveer twee jaar geleden hoefden mensen minder dan 200 dollar te betalen voor een bitcoin.

De populariteit van de bitcoin heeft te maken met onzekerheid in de internationale economie. Bovendien is er een grote vraag in China, waar beleggers virtuele munten zien als een interessant alternatief voor de eigen yuan, die onder druk staat. Ook in landen als India en Venezuela steken mensen spaargeld in de bitcoin, omdat ze die munt meer vertrouwen dan hun eigen munt.