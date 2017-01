Google koopt audiobedrijf

MOUNTAIN VIEW - Google heeft weer een aankoop gedaan. De techreus neemt Limes Audio over, dat geluidstechnologie maakt. Google wil de kennis gebruiken zodat mensen betere videovergaderingen met Chromebox for Meetings en Google Hangouts kunnen houden. Zulke overleggen kunnen last hebben van kantoorakoestiek en haperende internetverbindingen.

Door ANP - 5-1-2017, 22:47 (Update 5-1-2017, 22:47)

Het is niet bekend hoeveel Google betaalt. Limes Audio is in 2007 opgericht door twee Zweden. Zij wilden er met hun TrueVoice-software voor zorgen dat mensen ,,luid en duidelijk'' met elkaar konden praten, ongeacht de afstand of de omstandigheden.