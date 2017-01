HERE werkt ook samen met Rightware

LAS VEGAS - Het zijn drukke weken voor HERE, het navigatieproject van autobouwers Audi, BMW en Daimler. Het bedrijf heeft donderdag alweer een nieuwe samenwerking aangekondigd, deze keer met de Finse softwaremaker Rightware. De deal is gepresenteerd op de techbeurs CES in Las Vegas.

Door ANP - 6-1-2017, 0:42 (Update 6-1-2017, 0:42)

HERE, dat in Eindhoven is gevestigd, gaat de software van Rightware integreren in zijn platform. Hiermee kunnen ontwikkelaars straks toepassingen voor de navigatie ontwikkelen op basis van real-time locatiegegevens.

Eerder werd al bekend dat chipmaker Intel een belang in HERE neemt. De beide bedrijven gaan onder meer samenwerken aan de technologie voor real-time updates van kaarten voor zelfrijdende auto's. HERE ging ook in zee met chipmaker Mobileye