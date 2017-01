LinkedIn uit Russische stores Apple en Google

MOSKOU - Russen kunnen de app van LinkedIn niet meer downloaden. De app is uit de App Store van Apple en de Play Store van Google gehaald. Dat meldt The New York Times.

Door ANP - 7-1-2017, 11:48 (Update 7-1-2017, 11:48)

Een Russische rechter heeft LinkedIn geblokkeerd, omdat het bedrijf gegevens van Russische gebruikers opslaat buiten Rusland. LinkedIn zegt in een reactie teleurgesteld te zijn.

Apple laat weten dat het een maand geleden een verzoek heeft gekregen om de LinkedIn-app in Rusland te verwijderen. Google wil de verwijdering niet bevestigen, maar zegt wel dat het zich aan de lokale wetten houdt.