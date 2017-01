'MacBook Pro redde mijn leven'

ANP 'MacBook Pro redde mijn leven'

FORT LAUDERDALE - Steve Frappier heeft zijn leven te danken aan zijn MacBook Pro. Die hield een kogel tegen toen een man vrijdag om zich heen begon te schieten op de luchthaven van Fort Lauderdale. De laptop in zijn rugtas is kapot, maar Frappier kan het navertellen. ,,De rugtas heeft mijn leven gered'', zei Frappier zaterdag tegen CNN.

Door ANP - 7-1-2017, 15:15 (Update 7-1-2017, 15:15)

Frappier was kort voor de schietpartij geland. Daarbij had hij zijn laptop snel in de tas gestoken. De rits van zijn tas stond een klein beetje open. Toen het schieten begon, dook Frappier op de grond, ,,als een schildpad met de tas op mijn rug''.

De tas was naar de schutter gedraaid. Op een gegeven moment voelde hij iets in zijn rug. Na afloop, toen alles voorbij was, deed hij de tas open en zag hij de kapotte MacBook. De kogel bleek door de kleine opening van de tas te zijn gegaan en door de laptop heen. Toen agenten vervolgens de tas helemaal openden, rolde de kogel eruit.

Bij de schietpartij kwamen vijf mensen om het leven. De dader is een getraumatiseerde Irak-veteraan. Hij is gearresteerd.