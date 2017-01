'Weinig mis met beveiliging overheidssites'

ANP 'Weinig mis met beveiliging overheidssites'

DEN HAAG - Er is niet zoveel mis met de beveiliging van overheidswebsites als in de media wordt beweerd. Dat heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken maandag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Met de brief reageert Plasterk op vragen van PvdA-Kamerleden over berichten dat in minder dan de helft van de gevallen overheidswebsites van een versleutelde verbinding gebruikmaken.

Door ANP - 9-1-2017, 19:18 (Update 9-1-2017, 19:18)

Plasterk meent dat het beveiligen van de verbinding naar een overheidswebsite afhangt van de vraag of er ,,(persoons-)gevoelige informatie" wordt uitgewisseld. Hij wijst erop dat organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging. Het kabinet onderschrijft tegelijkertijd het belang van versleuteling en streeft er volgens de minister naar om eind 2017 alle websites waar gevoelige informatie wordt uitgewisseld beveiligd te hebben.

Websites die nu nog niet beveiligd zijn, maar dat volgens een richtlijn van de overheid wel moeten zijn, worden aangepakt. Het gaat bijvoorbeeld om de website van het UWV. Volgens Plasterk wordt die website dit jaar nog aangepakt. In de brief wijst Plasterk van de hand dat de overheid beter moet presteren op dit gebied, zoals bijvoorbeeld burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom eerder heeft gezegd.