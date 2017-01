Alibaba wil miljoen banen in VS creëren

NEW YORK - Topman Jack Ma van de Chinese internetgigant Alibaba heeft met Donald Trump overleg gevoerd over het creëren van wel een miljoen extra banen in de Verenigde Staten. Dat zou mogelijk moeten zijn door het voor kleinere Amerikaanse bedrijven makkelijker te maken om via de onlineplatforms van Alibaba spullen te verkopen in China.

Door ANP - 9-1-2017, 20:13 (Update 9-1-2017, 20:13)

,,Jack en ik gaan samen grootse dingen doen'', liet Trump kort na de ontmoeting weten. De plannen van Alibaba zijn koren op de molen van de 'president-elect' die wil dat grote multinationals voor meer werkgelegenheid zorgen in VS. Alibaba heeft op zijn beurt baat bij samenwerking met Trump omdat die tijdens zijn verkiezingscampagne juist zinspeelde op het opwerpen van extra barrières in de handel tussen de VS en China, om de Amerikaanse economie te beschermen.

Eerder op de dag beloofde automaker Fiat Chrysler al stevig te gaan investeren in de VS. Het Italiaans-Amerikaanse bedrijf wil daarbij in twee van zijn productielocaties in totaal 2000 extra banen scheppen in de periode tot 2020. Fiat ontkende evenwel dat zijn stap te maken heeft met het beoogde beleid van Trump. Die bedankte de autoproducent via Twitter wel voor het besluit. Onlangs kondigde ook automaker Ford al forse investeringen in de VS aan.