Marissa Mayer vertrekt bij Yahoo na overname

SUNNYVALE - De CEO van internetbedrijf Yahoo, Marissa Mayer, vertrekt nadat de overname van het bedrijf door Verizon is afgerond. Dat blijkt uit stukken die Yahoo heeft aangeleverd aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Door ANP - 10-1-2017, 6:16 (Update 10-1-2017, 6:16)

In juli 2016 kwamen Verizon en Yahoo tot een overnamedeal ter waarde van 4,8 miljard dollar. Verizon koopt alle bezittingen van Yahoo, inclusief de gebouwen. De overname wordt begin dit jaar formeel afgerond als alle stukken zijn ingediend en de Amerikaanse toezichthouder toestemming verleend.

Yahoo gaat dan verder met een nieuwe naam: Altaba. Dat bedrijf gaat de investeringen beheren die Yahoo de afgelopen jaren deed in het Chinese internetbedrijf Alibaba en de tak van Yahoo in Japan.

De directie wordt verkleind en dus is er geen plek meer voor Mayer. Verizon laat weten dat er geen sprake is van onenigheid. Yahoo kwam in 2013 en 2014 slecht in het nieuws toen het bedrijf moest toegeven dat er honderden miljoenen accounts waren gehackt. Ook stond de winst van de onderneming in Sillicon Valley al lange tijd onder druk.