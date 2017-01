Google stopt met drones op zonne-energie

MOUNTAIN VIEW - Google-zusterbedrijf X is gestopt met de ontwikkeling van drones op zonne-energie. Dat is al ergens vorig jaar gebeurd, bevestigde het bedrijf aan Business Insider. De medewerkers die aan de zogenoemde Titan-drones werkten, zijn op andere projecten gezet.

Google kocht het bedrijf Titan Aerospace in 2014. Dat bedrijf was al bezig met de ontwikkeling van drones op zonne-energie die foto's van de aarde konden maken of internet konden brengen naar regio's waar dat via kabels nog niet voorhanden is. De drones konden meerdere dagen aaneen in de lucht blijven.

X gaat zich nu richten op Project Loon. Dat project behelst de ontwikkeling van ballonnen die op grote hoogte door de atmosfeer drijven en draadloos internet brengen. Sommige medewerkers van Titan zijn ook al werkzaam bij Project Wing. Dat onderdeel van Google's moederbedrijf Alphabet ontwikkelt bezorgdrones.

Enkele dagen geleden werd al bekend dat Alphabet zijn satellietfotodienst Terra Bella wil verkopen.