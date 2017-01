Gegevens christenen op straat door datalek

ANP Gegevens christenen op straat door datalek

PUTTEN - Een bedrijf dat online-aanmeldformulieren voor christelijke organisaties beheert, is gehackt. De aanvallers hebben daardoor gegevens van mogelijk duizenden mensen in handen gekregen. Het bedrijf, Buzaroo, heeft dat laten weten aan het Nederlands Dagblad.

Door ANP - 13-1-2017, 23:10 (Update 13-1-2017, 23:10)

Buzaroo werkt onder meer voor de Stichting Opwekking en New Wine. Beide organiseren christelijke congressen en muziekevenementen. De Pinksterconferentie van Opwekking trok vorig jaar 21.000 bezoekers en op de zomerconferentie van New Wine kwamen 5000 mensen af.

Buzaroo wil niet zeggen hoeveel data zijn gelekt. Het bedrijf geeft wel toe dat de systemen niet goed waren beveiligd. ,,We hadden de toegang tot de formulieren niet genoeg afgeschermd. Daar zat de fout, de digitale omgeving was onvoldoende beveiligd'', aldus Buzaroo tegen het Nederlands Dagblad. Het bedrijf zegt dat de aanvallers losgeld vroegen voor de data. Buzaroo is daar niet op ingegaan.

De hack was op 5 januari. Buzaroo heeft de aanval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals wettelijk verplicht is.