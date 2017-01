Wifigebruik in de trein verdubbeld

UTRECHT - Toen de wifiverbinding in de NS-treinen in september sneller werd, is de hoeveelheid gebruikte data meteen ongeveer verdubbeld. ,,We hadden eerder een groei van 5 procent per maand. Dat werd in september 5 procent per week'', zei een NS-woordvoerder tegen technieuwsdienst BuzzT.

Door ANP - 16-1-2017, 14:07 (Update 16-1-2017, 14:07)

Na september is het dataverbuik verder gestegen volgens de NS, die om concurrentieredenen niet wil zeggen hoeveel data de reizigers bij elkaar verbruiken. De NS heeft ook geen actuele stand van zaken.

De NS zegt geen cookies bij te houden en dus ook niet te weten hoeveel individuele gebruikers er zijn. In september waren er 7,6 miljoen 'wifi-sessies'. Wanneer iemand op de heenweg en op de terugweg gebruik maakt van wifi, telt dat als twee sessies.

De trein-wifi heeft een maximale snelheid van 450 kilobits per seconde. Dat kan minder zijn bij slecht bereik. In de treinen zitten drie modems, van KPN, T-Mobile en Vodafone.