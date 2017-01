Apps worden duurder voor Britten

LONDEN - Apple gaat de prijzen van apps in Groot-Brittannië verhogen. De apps zelf en de aankopen in die apps worden in de komende dagen ongeveer 25 procent duurder. Aanleiding is de brexit. In september en oktober had Apple de prijzen van hardware al verhoogd.

17-1-2017

Apple trekt de prijzen in ponden gelijk met de prijzen in dollars. Een app van 99 dollarcent kost straks ook 99 pence. Nu is dat 79 pence. Als uitgevers een app toch voor 49 of 79 pence willen aanbieden, zullen ze zelf de prijzen moeten aanpassen. Maar analisten verwachten niet dat de ontwikkelaars dat doen, omdat ze dan minder geld zullen verdienen.

Sinds het brexitreferendum is het pond ruim 18 procent gedaald ten opzichte van de dollar. Dat betekent dat Apple minder verdient aan zijn Britse gebruikers.