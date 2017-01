WikiLeaks-bron Chelsea Manning komt vrij

WASHINGTON - De Amerikaanse ex-militair Chelsea Manning, die honderdduizenden geheime stukken via WikiLeaks liet uitlekken, komt over een paar maanden vrij. De Amerikaanse president Obama heeft haar straf dinsdag ingekort. Manning was veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf en zou eigenlijk tot 2045 in de cel moeten blijven.

Door ANP - 17-1-2017, 22:44 (Update 17-1-2017, 23:14)

Obama heeft in de laatste dagen van zijn termijn besloten meer dan tweehonderd mensen gratie of strafvermindering te geven.

Obama gaf gratie aan generaal James Cartwright. Hij was aangeklaagd voor het liegen tegen federale onderzoekers. Cartwright had tegen hen ontkende dat hij de bron was voor een verhaal in The New York Times over de Stuxnet-cyberaanval op het Iraanse nucleaire programma. Cartwright had in oktober toegegeven dat de ontkenning een leugen was. Aanklagers hadden twee jaar gevangenisstraf geëist.

Obama heeft in de acht jaar waarin hij regeerde 1385 straffen verlaagd of kwijtgescholden. Dat is meer dan de twaalf presidenten voor hem bij elkaar.