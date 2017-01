Anonymous dreigt Trump met aanval

WASHINGTON - Hackersgroep Anonymous dreigt Donald Trump, die vrijdag president van de Verenigde Staten wordt, met een aanval. Op het semi-officiële Twitter-account YourAnonCentral zegt Anonymous dat Trump spijt zal krijgen van de komende vier jaar, waarin hij president is.

Door ANP - 18-1-2017, 9:42 (Update 18-1-2017, 9:42)

Anonymous beschuldigt Trump van ''financiële en persoonlijke banden met Russische criminelen, kinderhandelaren en witwassers.'' De groep voegt er aan toe: ''We zitten niet langer in de jaren 80, informatie verdwijnt niet, het is er allemaal.'' Volgens Anonymous is Trump betrokken bij ''heavy shit'' en is ''je vader er niet meer om je te beschermen''.