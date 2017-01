Samsung maakt oorzaak problemen Note 7 bekend

SEOUL - Na maanden van onderzoek maakt Samsung maandag bekend wat er precies is misgegaan met de Galaxy Note 7. Die smartphone moest vorig jaar kort na de lancering al van de markt worden gehaald, omdat batterijen waren ontploft of in brand waren gevlogen.

Door ANP - 20-1-2017, 12:04 (Update 20-1-2017, 13:10)

De persconferentie is in de nacht van zondag op maandag om 02.00 uur Nederlandse tijd. Samsung zal niet alleen bekendmaken wat er mis was aan de toestellen, maar ook wat er gebeurt om herhaling te voorkomen.

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wijt Samsung de problemen met name aan het feit dat de batterij van de smartphone niet goed in het daarvoor bestemde vakje paste. Daardoor konden de toestellen oververhit raken. Ook productieproblemen bij een toeleverancier zouden een rol hebben gespeeld.

De problemen staken de kop op kort nadat de Galaxy Note 7 in augustus vorig jaar op de markt was gekomen. Samsung dacht het euvel te hebben verholpen door over te stappen op batterijen van een andere leverancier, maar ook die bleken brandgevaarlijk. Daarop besloot het bedrijf het apparaat helemaal van de markt te halen.

De problemen hebben Samsung waarschijnlijk miljarden gekost. Het bedrijf zag de smartphoneverkopen de laatste maanden flink inzakken. Het technologieconcern waarschuwde begin deze maand dat het zich schrap zet voor een moeizaam 2017, ook omdat opkomend protectionisme de internationale handel dreigt af te remmen.