ANP Eindelijk roodharige emoji

CUPERTINO - Mensen met rood haar krijgen misschien eindelijk hun eigen emoji. Die variant ontbreekt nu namelijk nog tussen alle haar- en huidskleuren die mensen kunnen kiezen. Het rode haar wordt volgende week besproken op een vergadering van het Unicode Consortium, het samenwerkingsverband van grote techbedrijven.

Door ANP - 20-1-2017, 13:53 (Update 20-1-2017, 14:07)

Volgens Emojipedia en Mashable is het nog niet duidelijk of er één roodharige man en één roodharige vrouw komt, of dat elke mannelijke en vrouwelijke emoji een roodharige variant krijgt. Tussen de 1 en 2 procent van de wereldbevolking heeft rood haar. De vraag is of een aparte emoji voor hen de moeite waard is.

Als Unicode instemt met het toevoegen van rood haar, zou dat in 2018 kunnen worden ingevoerd.