ANP 'Tidal loog over aantal abonnees'

OSLO - Tidal zou niet eerlijk zijn geweest over het aantal betalende abonnees dat aan de muziekdienst verbonden is. Volgens de Noorse krant Dagens Næringsliv beweert de Spotify-concurrent van rapicoon Jay Z dat het 3 miljoen betalende klanten heeft, terwijl het er in werkelijkheid 850.000 zijn.

Door ANP - 21-1-2017, 10:20 (Update 21-1-2017, 10:20)

De aantallen blijken volgens de krant uit een rechtszaak tussen Jay Z en de vorige eigenaar van Tidal, het Zweedse bedrijf Aspiro AB. Tijdens de overname door Jay Z zou er een verkeerde voorstelling van zaken zijn gegeven waardoor de verkoopprijs van de dienst een stuk hoger uitpakte. De rapper betaalde uiteindelijk meer dan 50 miljoen euro voor Tidal.

Ook op financieel gebied zou het niet van een leien dakje gaan bij Tidal. De muziekdienst, die zich probeert de onderscheiden van de concurrentie door muziek op cd-kwaliteit aan te bieden, zou iedere dag een verlies incasseren van zo'n 65.000 euro. Dat laatste is overigens niets bijzonders in de wereld van streamingdiensten, ook marktleider Spotify schrijft rode cijfers.

Onlangs deed een gerucht de ronde dat Apple in de markt zou zijn voor Tidal, maar Apples muziekbaas Jimmy Iovine ontkende dat direct. Hij zei later nog dat hij niet verwacht dat alle nu bestaande muziekdiensten de concurrentiestrijd gaan overleven. Hij verwacht dat er slechts een paar zullen overblijven.