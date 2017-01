Facebook verwijdert Zweedse nepfeitenchecker

STOCKHOLM - Facebook heeft een Zweedse feitencheckpagina verwijderd, omdat er helemaal niet gebeurde wat er werd beloofd. De pagina Mediekollen bracht volgens het Noorse nieuwsagentschap The Local juist zelf propaganda en nepnieuws.

Door ANP - 22-1-2017, 15:45 (Update 22-1-2017, 15:45)

De Facebookpagina van Mediekollen die 11 januari werd gelanceerd, was zelfs uitgerust met groene en rode stempels, waarmee wordt aangegeven of een verhaal waar is of niet. De pagina van Mediekollen werd vrijdag verwijderd, nadat een feitenchecksite van de Zweedse krant Metro contact opnam met Facebook om te klagen.

Eerder schreef The Guardian al dat de lancering van Mediekollen bewijst dat het ‘’post-waarheid nieuwstijdperk’’ is begonnen aan de onvermijdelijke volgende fase. De Britse krant omschreef de site als een voorbeeld van hoe hardnekkig en complex het probleem is.