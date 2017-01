Langer wachten op Samsung Galaxy S8

SEOUL - Samsung stelt zijn nieuwe topmodel mobiele telefoon niet voor tijdens het Mobile World Congress dat eind februari in Barcelona begint. Dat heeft Koh Dong-jin, de baas van Samsungs mobiele tak, maandag tegen Reuters gezegd.

Door ANP - 23-1-2017, 7:49 (Update 23-1-2017, 7:49)

Mogelijk betekent dit dat de Galaxy S8 later in het jaar op de markt komt dan zijn voorgangers. Koh wilde geen tijdstip noemen waarop de S8 nu wordt voorgesteld.

De afgelopen jaren presenteerde Samsung zijn Galaxy S-modellen steevast in Barcelona. De Galaxy S7 werd bijvoorbeeld afgelopen februari geïntroduceerd en was een maand later in de eerste landen te koop.

Koh deed zijn uitspraken in de marge van de bekendmaking van de oorzaken van de batterijproblemen rond de Galaxy Note 7. Dat toestel werd vorig jaar na enkele weken teruggeroepen omdat het spontaan in brand kon vliegen.