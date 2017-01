Zweden onderzoekt verkrachting op Facebook

STOCKHOLM - De Zweedse politie heeft maandag het publiek gewaarschuwd beelden van een kennelijke groepsverkrachting niet te verspreiden, onder meer omdat dat strafbaar is.

23-1-2017, 12:50

De beelden op Facebook kwamen zondag onder de aandacht van de politie, nadat mensen alarm hadden geslagen over rechtstreeks uitgezonden beelden van een kennelijke groepsverkrachting. Die zou zijn gepleegd in een appartement in Uppsala, ten noorden van Stockholm. Inmiddels zijn drie verdachten, allen twintigers, aangehouden.