Waakhond onderzoekt Yahoo! om datalekken

NEW YORK - Na de grote datalekken bij Yahoo! is de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, een onderzoek begonnen. Volgens The Wall Street Journal wil de toezichthouder weten of Yahoo! de beleggers eerder had moeten waarschuwen. Het is een nieuwe tegenslag voor het bedrijf, dat door het schandaal nog steeds niet zeker weet of de overname door Verizon doorgaat.

23-1-2017, 21:37

Het onderzoek gaat vooral over een inbraak in 2014. Hackers kregen toen de gegevens van 500 miljoen gebruikers in handen. Yahoo! bracht de aanval pas afgelopen september naar buiten. Vorige maand maakte het bedrijf bekend dat er nog een aanval is geweest, in augustus 2013, waarbij gegevens van meer dan een miljard gebruikers in verkeerde handen waren gevallen.