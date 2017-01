Zuckerberg koopt wetenschappelijke site

MENLO PARK - Het goede doel van Mark Zuckerberg en zijn vrouw heeft voor het eerst een website gekocht. De organisatie koopt Meta, een site die wetenschappers wil helpen om belangrijke onderzoeksresultaten te vinden. Als het algoritme van de zoekmachine verbeterd is, komt Meta gratis beschikbaar.

23-1-2017

Het is niet bekend hoeveel het Chan Zuckerberg Initiative van de Facebook-oprichter en zijn vrouw betaalt.

Meta moet helpen om bruikbare informatie uit een enorme berg onderzoeken te halen. ,,Dat is vandaag de dag niet zo gemakkelijk. Alleen al op het gebied van biomedische wetenschappen publiceren onderzoekers elke dag meer dan 4000 artikelen. Veel van die studies worden niet gelezen door de wetenschappers die er het meest van leren'', schrijft het Chan Zuckerberg Initiative.

De 32-jarige Zuckerberg is een van de rijkste mensen op aarde. Zijn vermogen wordt geschat op 54 miljard dollar. Hij en zijn vrouw Priscilla Chan hebben bij de geboorte van hun eerste kind in 2015 beloofd dat ze 99 procent van hun vermogen zullen afstaan aan het goede doel. Ze willen wetenschap en technologie gebruiken in de strijd tegen ziektes.