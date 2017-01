MIVD zoekt nieuwe generatie cyberspecialisten

ANP MIVD zoekt nieuwe generatie cyberspecialisten

DEN HAAG - De militaire inlichtingendienst MIVD is dringend op zoek naar de nieuwe generatie cyberspecialisten om hackende tegenstanders bij te kunnen benen en buiten de deur te houden. De uitdagingen om Nederland digitaal veilig te houden worden steeds groter. Dat zegt MIVD-directeur Onno Eichelsheim dinsdag in Trouw.

Door ANP - 24-1-2017, 7:56 (Update 24-1-2017, 7:56)

Volgens Eichelsheim zijn de specialisten die hij zoekt dun gezaaid en moeten er meer worden opgeleid. ,,Om inzicht te krijgen in nieuwe dreigingen heb ik bijvoorbeeld mensen nodig die algoritmes kunnen bouwen om grote hoeveelheden internetdata te filteren.’’

De generaal-majoor ziet twee belangrijke dreigingen waartegen de MIVD zich moet wapenen. De ene is beïnvloeding. Zo bereidt Eichelsheim de Nederlandse militairen die naar Litouwen gaan voor op mogelijke Russische beïnvloedingsoperaties.

,,Deze missie is erg belangrijk voor de Baltische Staten, en de Russische beïnvloedingsoperaties zijn gericht op scheurvorming binnen de NAVO. Rusland zou de komende tijd dus best iets tegen de Nederlandse militairen kunnen proberen’’, aldus Eichelsheim.

De tweede dreiging is volgens de MIVD-directeur het ,,niet of onvoldoende op de hoogte zijn’’ van nieuwe digitale strijdwijzen en vaardigheden van mogelijke tegenstanders. ,,Daarom kijken we ook naar landen als China en Rusland. Ik wil graag weten wat zij kunnen’’. Voor de inlichtingendienst staat daarbij bijvoorbeeld de bescherming van de Nederlandse defensie-industrie tegen digitale spionage op het spel.