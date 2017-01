Hogere straffen voor twee computercriminelen

DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag in hoger beroep twee mannen veroordeeld voor computercriminaliteit. Een 26-jarige man kreeg een gevangenisstraf van 4,5 jaar en een 25-jarige man werd veroordeeld tot drie jaar en negen maanden cel. Beide straffen zijn hoger dan de respectievelijk 39 en 36 maanden cel die eind 2015 door de rechtbank in Rotterdam was opgelegd.

24-1-2017

De mannen zijn onder meer veroordeeld voor het vervaardigen en gebruiken van zogenoemde webinjects. Deze zorgden ervoor dat aan computergebruikers een op het eerste gezicht authentieke website van hun bank werd getoond, terwijl het in feite ging om een nauwelijks van echt te onderscheiden valse site. Op deze manier konden ze de rekeningen van hun slachtoffers voor duizenden euro's plunderen. Daarnaast zijn de mannen schuldig bevonden aan (poging tot) oplichting en valsheid in geschrift.