ACM wil inzicht in voorraad 06-nummers

AMSTERDAM - De druk op beschikbare 06-nummers neemt toe. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de nummers uitgeeft, is krap 91 procent van de 06-nummers vergeven. Om te voorkomen dat nummers opraken, wil de toezichthouder inzicht krijgen in het aantal actieve en inactieve nummers.

Door ANP - 24-1-2017, 11:36 (Update 24-1-2017, 11:36)

De ACM heeft de circa 25 zogenoemde nummerhouders in Nederland, waaronder de grote telecombedrijven, per brief om informatie gevraagd over het aantal 06-nummers dat zij op voorraad hebben. Ook wil de toezichthouder weten hoeveel nummers zijn overgedragen aan andere nummerhouders.

Inzicht in de hoeveelheid beschikbare nummers helpt de ACM naar eigen zeggen tijdig bij het nemen van maatregelen tegen mogelijke tekorten, zodat telecomaanbieders niet geconfronteerd worden met schaarste.