Microsoft wint e-mailzaak opnieuw

NEW YORK - Microsoft hoeft e-mails die in datacenters in Ierland zijn opgeslagen niet over te dragen aan de Amerikaanse justitie. Dat heeft het gerechtshof van New York dinsdag bepaald in hoger beroep. Een lagere rechter had Microsoft in juli ook al gelijk gegeven.

Door ANP - 24-1-2017, 18:52 (Update 24-1-2017, 18:52)

De zaak stamt uit 2014. De Amerikaanse justitie eiste toen e-mails van een mogelijke drugsdealer. De inhoud van de mails stonden op servers in Ierland. Microsoft weigerde en vocht het 'huiszoekingsbevel' aan bij de rechter. Het bedrijf kreeg daarbij steun van bedrijven als Amazon, Apple, Verizon en de burgerrechtenorganisatie ACLU.