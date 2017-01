LG hoopt op groei door nieuwe smartphones

SEOUL - LG Electronics hoopt dat de lancering van nieuwe smartphones ervoor zorgt dat het Zuid-Koreaanse technologieconcern zijn omzet opkrikt en zijn winstgevendheid verbetert. Dat meldde het bedrijf woensdag bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Door ANP - 25-1-2017, 9:36 (Update 25-1-2017, 9:36)

LG zucht al geruime tijd onder de felle concurrentie tussen fabrikanten van smartphones. Daarbij werd het afgelopen voorjaar gepresenteerde topmodel de LG G5 slecht ontvangen. LG verwacht dit jaar veel van zijn smartphonedivisie. Er moet een succesvol vlaggenschip komen en daarnaast wordt gemikt op een goedkoper 'megahitmodel' voor de massa.

Ook de prijzen van huishoudelijke apparaten en de marges van televisies staan flink onder druk. Wel verwacht LG een groeiende vraag naar zijn tv's in het topsegment, met een extra hoge UHD-resolutie en een oled-scherm.

Het bedrijf meldde eerder deze maand al op basis van voorlopige cijfers dat het vierde kwartaal was afgesloten met een operationeel verlies. Het tekort kwam volgens de definitieve cijfers uit op omgerekend 28 miljoen euro, na een winst van 279 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015.

Het nettoverlies liep op naar 207 miljoen euro, van 112 miljoen een jaar eerder. In de laatste maanden van 2016 behaalde LG een omzet van 14,8 biljoen won (11,7 miljard euro). Dat is 1,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.