Datalek door gestolen laptop uit ziekenhuis

AMSTERDAM - Uit het Amsterdamse ziekenhuis OLVG West is begin deze maand een laptop gestolen met patiëntgegevens. Dat heeft het ziekenhuis gemeld.

Door ANP - 25-1-2017, 10:42 (Update 25-1-2017, 10:42)

Op de gestolen computer staan adresgegevens en afspraken met patiënten van radiologie en nucleaire geneeskunde. Het OLVG heeft de betrokken patiënten per brief ingelicht.

De gestolen computer stond uit het zicht en zat vast met een beveiligingskabel, die met geweld kapot is geknipt. Mogelijk heeft de dief ook inloggegevens bemachtigd. Die lagen in de buurt van de laptop, wat tegen het beleid is, aldus het OLVG.

Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan en het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.