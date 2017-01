'Mega-accu maakt dieselaggregaat overbodig'

AMSTERDAM - Grote 'groene' batterijen moeten de ronkende dieselaggregaten bij evenementen en bouwwerkzaamheden overbodig maken. Energiebedrijf Nuon gaat samen met start-up Greenbattery van dit soort mobiele mega-accu's leveren die op locatie tijdelijk voor extra stroomvoorziening kunnen zorgen.

Door ANP - 25-1-2017, 13:58 (Update 25-1-2017, 13:58)

Het nieuwe technische hoogstandje is qua grootte vergelijkbaar met een zeecontainer. Het ding kan ongeveer net zoveel stroom leveren als een aggregaat doet bij het verbruik van 62.000 liter diesel. Nuon heeft momenteel vijf groene batterijen op voorraad. De eerste keer dat er een wordt ingezet is komende vrijdag, bij de opening van het vernieuwde schaatsstadion Thialf in Heerenveen door koning Willem-Alexander.

Nuon timmert al langer aan de weg op het gebied van opslag van groene stroom. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat bij het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde enkele grote accu's worden geïnstalleerd. Die zijn bedoeld om tijdelijk energie van windmolens op te slaan, zodat ook elektriciteit kan worden geleverd als het minder hard waait.