ANP Hulp voor scholen met aftands internet

DEN HAAG - Ruim achthonderd scholen die zich tot dusver nog moesten behelpen met een ,,koperen lijntje'' krijgen geld voor een snelle internetverbinding. Minister Henk Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) trekken 5,5 miljoen euro uit.

Door ANP - 25-1-2017, 15:42 (Update 25-1-2017, 15:42)

Door hun gebrekkige internetverbinding kunnen deze scholen maar moeilijk gebruik maken van nieuwe leermiddelen als digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord. Dat vindt het kabinet onverteerbaar, want ''als je uitdagend en eigentijds les wilt geven, is toegang tot het internet onontbeerlijk'', aldus Dekker.

Sommige scholen kunnen de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding niet betalen omdat bijvoorbeeld een spoordijk in de weg ligt. Het kabinet biedt nu aan de helft van de aanlegkosten van kabel- of glasvezelinternet voor zijn rekening te nemen. Kamp en Dekker hebben ook op een rijtje gezet waar scholen kunnen aankloppen voor meer hulp.