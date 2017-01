Versleuteling stopt recherche al 3 jaar

AMSTERDAM - Een harde schijf van Aydin C., die tientallen minderjarige meisjes zou hebben aangespoord om zichzelf voor de webcam te bevredigen en ze daarna chanteerde met de beelden, is zo goed versleuteld dat rechercheurs er al drie jaar lang hun tanden op stuk bijten. Ze hebben de data nog steeds niet kunnen ontsluiten.

Door ANP - 25-1-2017, 16:21 (Update 25-1-2017, 16:21)

C. stond woensdag voor de rechter in Amsterdam. Op de aanklacht staan 72 beschuldigingen. Hij zou 34 meisjes en vijf homoseksuele mannen hebben afgeperst. Zijn slachtoffers woonden niet alleen in Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Noorwegen en Australië.

Het bekendste slachtoffer is Amanda Todd. Het Canadese meisje pleegde op vijftienjarige leeftijd zelfmoord. Ze was vier jaar lang gestalkt nadat naaktfoto's van haar waren verspreid. Een maand voor haar dood maakte ze een YouTube-filmpje, waarin ze haar verhaal deed. Dat is inmiddels 12 miljoen keer bekeken.