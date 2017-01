Google 'verwijderde 1,7 miljard advertenties'

ANP Google 'verwijderde 1,7 miljard advertenties'

MOUNTAIN VIEW - Google heeft vorig jaar 1,7 miljard advertenties verwijderd. Dat is twee keer zo veel als in 2015, aldus Google woensdag. De advertenties maakten reclame voor illegale producten of probeerden apparaten te besmetten met malware. ,,Als elke advertentie een seconde zou kosten, was je meer dan vijftig jaar bezig om ze weg te halen. Onze technologie werkt veel sneller'', stelt Google.

Door ANP - 25-1-2017, 20:06 (Update 25-1-2017, 20:06)

De stijging komt door aangescherpte regels en betere technologie, die foute advertenties sneller opmerkt en weghaalt.