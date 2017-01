Alphabet, Microsoft en Intel verdienden meer

MOUNTAIN VIEW - Goede kwartaalcijfers voor Alphabet, Intel en Microsoft. Ze hebben hun omzet flink zien stijgen.

Door ANP - 26-1-2017, 23:09 (Update 26-1-2017, 23:09)

Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende in het afgelopen kwartaal 25,8 miljard dollar omgerekend 24,2 miljard euro. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf verdiende vooral aan YouTube en aan zoeken op mobiele apparaten. Advertenties op Google leverden 22,4 miljard dollar op.

Microsoft zag zijn cloud groeien. Daardoor steeg de omzet iets, naar 24,1 miljard dollar. Intel verdiende 7 procent meer, de omzet steeg naar 59,4 miljard dollar.