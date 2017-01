Beelden Samsung Galaxy S8 uitgelekt

SEOUL - Beelden van het nieuwe vlaggenschip van Samsung zijn uitgelekt. De foto's van de Galaxy S8 zijn donderdag gepubliceerd door Evan Blass van VentureBeat, die doorgaans goed ingevoerd is en vaker zulke primeurs heeft. De smartphone wordt op 29 maart gepresenteerd en zou op 21 april op de markt komen. Het toestel moet het drama met de Note 7 van vorig jaar doen vergeten.

Door ANP - 27-1-2017, 0:11 (Update 27-1-2017, 0:11)

Er komen volgens Blass twee versies: een van 5,8 inch en een van 6,2 inch, beiden met een edge-display. Het kleine toestel van de twee zou in Europa 799 euro kosten en het grote toestel 899 euro. Het display zou groter worden dan dat van de Galaxy Note. Aan de voorkant zit een camera van 8 megapixels en aan de achterkant een van 12 megapixels. De Home-knop is verdwenen, de vingerafdruksensor is verplaatst naar de achterkant.

De S8 draait op Android Nougat. Het toestel zou sneller en tegelijk zuiniger worden dan de S7.