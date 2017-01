'Trump ondermijnt mogelijk Privacy Shield'

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft mogelijk een cruciale overeenkomst over het delen van data tussen de Verenigde Staten en Europa ondermijnd. Dat schrijven verschillende media, waaronder The Register en TechCrunch.

Door ANP - 27-1-2017, 10:47 (Update 27-1-2017, 10:47)

Trump ondertekende deze week een decreet waarin onder meer staat dat privacybescherming alleen zal gelden voor Amerikaanse burgers en permanente inwoners van Amerika. Dit deel van het decreet lijkt exact in tegenspraak met een cruciaal onderdeel van de nieuwe Privacy Shield-overeenkomst tussen de VS en Europa. Dit onderdeel zorgt er volgens The Register voor dat Europeanen net zoveel recht op privacy hebben als Amerikanen. Internetgiganten gebruiken deze regels om overzees zaken te doen.

De Europese Commissie heeft in een reactie laten weten dat de data van Europese burgers voldoende zijn beschermd bij verzending naar de VS, onder meer door het Privacy Shield en door een overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten, die 1 februari van kracht wordt. Het Amerikaanse Congres heeft in het kader van deze overeenkomst afgelopen jaar een nieuwe wet aangenomen, waardoor de voordelen van de Amerikaanse Privacywet ook voor Europeanen gaan gelden.

In theorie zou de Privacy Shield-overeenkomst overeind moeten blijven, concludeert The Register. Maar de nieuwe Amerikaanse regering is volgens de techsite tot nog toe erg grillig gebleken en heeft al meerdere keren laten zien bereid te zijn bestaande overeenkomsten en protocollen te verscheuren. Veel mensen zouden zich afvragen waarom het team van Trump het nodig achtte het onderdeel over privacybescherming op te nemen in het decreet, zeker omdat het geen echt doel lijkt te dienen.