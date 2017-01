Apple sluit zich aan bij AI-organisatie

SAN FRANCISCO - Apple heeft zich aangesloten bij Partnership on AI. Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt. Eerder deze week meldde persbureaus Bloomberg op basis van bronnen al dat deze stap van Apple aanstaande was.

Door ANP - 27-1-2017, 14:11 (Update 27-1-2017, 14:11)

Partnership on AI moet de kennis van het grote publiek over kunstmatige intelligentie vergroten, maar ook regels voor goed gebruik van de techniek opstellen. De organisatie moet ook de dialoog over de technieken en wat die betekenen voor mensen en onze samenleving faciliteren. Amazon, Facebook, Google, IBM en Microsoft waren al lid van de organisatie, waarvan de oprichting in september wereldkundig werd gemaakt.

Apple was al bij Partnership on AI betrokken en werkte er zelfs al mee samen, nog voordat de organisatie werd aangekondigd. Partnership on AI stelt in een verklaring blij te zijn het lidmaatschap nu te formaliseren. Tom Gruber, een van de mensen achter Siri, vertegenwoordigt Apple in de raad van toezicht van de organisatie.