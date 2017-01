Techbedrijven boos om antimoslimplan Trump

ANP Techbedrijven boos om antimoslimplan Trump

SAN FRANCISCO - Grote Amerikaanse techbedrijven zijn van leer getrokken tegen de maatregel van president Donald Trump om mensen uit zeven islamitische landen niet langer toe te laten tot de Verenigde Staten. Onder andere Alphabet, het moederbedrijf van Google, Apple, Facebook, Microsoft en Uber zeggen tegenover de Wall Street Journal zich zorgen te maken over de gevolgen van de maatregel voor hun personeel. Sommigen zeggen dat het verbod in strijd is met hun persoonlijke principes en die van hun bedrijf.

Door ANP - 29-1-2017, 13:13 (Update 29-1-2017, 13:13)

Microsoft-baas Satya Nadella is geboren in India en zei dat hij blijft strijden tegen het verbod. "Als immigrant en als directeur heb ik meegemaakt en gezien wat een positief effect immigratie heeft op ons bedrijf, op ons land en op de wereld." Apple-chef Tim Cook liet in een e-mail aan het personeel weten dat Apple contact heeft gezocht met het Witte Huis om het 'negatieve effect' op de medewerkers uit te leggen. Apple gelooft "in het belang van immigratie - zowel voor ons bedrijf als voor de toekomst van ons land".

Sundar Pichai, de baas van Google, zei dat zeker 187 medewerkers getroffen zijn door de maatregel. Een van hen moest zelfs direct terugkeren naar de VS om te voorkomen dat hij niet langer het land in mag. Facebook-directeur Mark Zuckerberg uitte op zijn Facebookpagina zijn zorgen. Hij schreef: "We moeten dit land veilig houden, maar we moeten dat doen door ons te richten op mensen die daadwerkelijk een bedreiging vormen."

Met de kritiek komt een einde aan weken van voorzichtig de banden aanhalen tussen Trump en de techindustrie. Veel mensen in Silicon Valley zijn tegen Trump en de plannen van zijn regering.