ANP Uber door het stof

NEW YORK - Taxiapp Uber is door het stof gegaan. Een tweet over ritten naar het vliegveld van New York, John F. Kennedy Airport, viel afgelopen weekeinde helemaal verkeerd. Het leidde zelfs tot de veel gedeelde hashtag #DeleteUber.

Door ANP - 30-1-2017, 9:26 (Update 30-1-2017, 9:26)

Reguliere taxichauffeurs in New York legden tijdens het weekeinde hun werk neer uit protest tegen het inreisverbod waar president Trump toe had besloten. De chauffeurs, veelal moslims, weigerden naar het vliegveld te rijden. Uber schreef vervolgens op Twitter: ,,Geen prijsverhogingen naar JFK Airport. Mogelijk langere wachttijden, heb geduld.''

De tweet leidde een stroom scheldwoorden van mensen die vonden dat Uber de staking brak en probeerde te profiteren van het protest. Zo was het niet bedoeld, liet Uber vervolgens weten. In een verklaring op Facebook schreef oprichter Travis Kalanick dat ook Uber-chauffeurs getroffen kunnen worden door het besluit van Trump. Als zij niet terug kunnen naar de VS, zal het bedrijf ze compenseren. Hoe precies, wordt in de komende dagen uitgewerkt. Kalanick zegt dat hij vrijdag een overleg met Trump heeft en dan de gevolgen van het inreisverbod zal aankaarten.