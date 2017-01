Brussel bezorgd over nepnieuws Facebook

BRUSSEL - Facebook en andere sociale media moeten meer doen tegen nepnieuws. Eurocommissaris Andrus Ansip, die over de digitale markt gaat, heeft dat gezegd. ''Ik ben net als iedereen bezorgd over nepnieuws, vooral na de Amerikaanse verkiezingen. Ik geloof in zelf reguleren, maar als er helderheid nodig is, zij wij daar klaar voor'', zei Ansip in een interview met de Financial Times.

Ansip maakte niet duidelijk wat voor ''helderheid'' Brussel zou geven. Hij blijft terughoudend. ''Nepnieuws is erg maar een ministerie van Waarheid is nog erger'', zei hij. Zijn kantoor verklaarde wel dat het de maatregelen van de sociale media zou volgen en ''richtlijnen voor vrijwillige maatregelen'' zou geven.