'Connected auto's zijn slecht beveiligd'

DELFT - Auto's worden steeds geavanceerder en technologischer, maar ze zijn niet ontworpen om een hacker buiten de deur te houden. De cyberbeveiliging moet daarom beter, aldus de Cyber Security Academy in Den Haag. De instelling is een samenwerking van de universiteiten van Delft en Leiden, de Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag.

Door ANP - 30-1-2017

Moderne auto's zitten vol chips, die via bluetooth en andere systemen contact met elkaar en met centrale netwerken houden. Die systemen zorgen er bijvoorbeeld voor dat auto's zelfstandig kunnen rijden.

''Via het internet is het vrij makkelijk om toegang te krijgen tot de CAN-bus, de plek waar alle ICT-systemen bij elkaar komen, ofwel de ruggengraat van de auto. Hier kun je de instellingen van de auto wijzigen en hier hebben hackers direct invloed op de veiligheid van de auto'', zegt Herbert Leenstra, beveiliger van KPN en gastdocent van de Academy, in een verklaring.

In 2015 slaagden hackers er bij een test in een rijdende auto te hacken. Ze konden de snelheid aanpassen en de remmen blokkeren. Binnenkomen is vrij simpel. ''Het entertainmentsysteem geeft nu bijvoorbeeld toegang tot het motorsysteem'', aldus Leenstra. Dat moet anders, zegt hij, essentiële onderdelen moeten duidelijk gescheiden worden van de minder belangrijke systemen.