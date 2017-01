Nederlandse kaartjesapp Ticketscript verkocht

ANP Nederlandse kaartjesapp Ticketscript verkocht

AMSTERDAM - De Nederlandse kaartjesapp Ticketscript komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf is overgenomen door branchegenoot Eventbrite. Samen zijn ze de op twee na grootste onlineverkoper van kaartjes in Europa.

Door ANP - 31-1-2017, 11:08 (Update 31-1-2017, 11:08)

Ticketscript en Eventbrite hebben de deal dinsdag bekendgemaakt, maar zeiden niet hoeveel Eventbrite betaalt.

Op Eventbrite en Ticketscript kunnen organisatoren van evenementen in eigen beheer kaartjes verkopen, van kleine kookworkshops tot grote muziekfestivals. Vorig jaar werden er in totaal 35 miljoen kaartjes voor bijna een miljoen evenementen verkocht. Die tickets waren ruim 500 miljoen euro waard. De beide bedrijven zeiden niet hoeveel ze daar zelf aan overhielden.