Lego maakt eigen sociaal netwerk

BILLUND - Lego heeft sinds dinsdag zijn eigen sociale netwerk. De app Lego Life is sinds die dag beschikbaar op Android en iOS. Zo kunnen gebruikers foto's van hun bouwsels delen, maar worden er ook ideeën voor legobouwsels door het bedrijf zelf getoond.

Door ANP - 31-1-2017, 20:31 (Update 31-1-2017, 20:31)

Lego heeft zijn best gedaan om van het netwerk een veilige omgeving voor kinderen te maken. Zo moeten kinderen onder de dertien een e-mailadres van een ouder opgeven die de aanmelding afzonderlijk moet goedkeuren. Ook krijgt iedereen een gebruikersnaam van drie woorden toegewezen zodat niet direct duidelijk is welke gebruikers kinderen zijn en welke niet. Ook profielfoto's zijn er niet. In plaats daarvan kunnen gebruikers een legopoppetje kiezen.

Gebruikers krijgen eerst allemaal een vergelijkbare newsfeed te zien. Als ze hun favoriete legosoorten selecteren en zelf berichten plaatsen krijgen ze steeds vaker dingen te zien die daar goed bij aansluiten. Om te voorkomen dat er foto's worden geüpload die niets op het netwerk te zoeken hebben, laat Lego de foto's goedkeuren door een bedrijf dat zowel algoritmes als mensen laat kijken. Zo worden bijvoorbeeld selfies niet toegelaten.

Lego Life werkt vooralsnog alleen in het Verenigd Koninkrijk. Het is de bedoeling dat de komende maanden meer landen toegang krijgen tot de app.