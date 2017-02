Vier op tien organisaties melden datalek niet

UTRECHT - Vier van de tien organisaties in Nederland geven datalekken niet door een de Autoriteit Persoonsgegevens, ook al is dat in principe wel verplicht. Ze zijn bang voor hun imago of voor straf, weten niet hoe groot de gevolgen van het lek zijn en willen verder misbruik voorkomen. Vooral het midden- en kleinbedrijf zwijgt, daar is nog geen kwart open over lekken. Dat blijkt uit een onderzoek van beveiliger Kaspersky.

Door ANP - 1-2-2017, 10:58 (Update 1-2-2017, 10:58)

Het doorgeven van grote datalekken is sinds 1 januari vorig jaar verplicht. De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg in 2016 bijna 5500 meldingen. Maar volgens de onderzoekers zouden er 24.000 meldingen moeten zijn gekomen. Kaspersky zegt dat cybercrime alleen te bestrijden is als bedrijven open zijn.

Het onderzoek is in november en december uitgevoerd onder 310 bedrijven en instanties. Meer dan de helft daarvan heeft vorig jaar te maken gehad met een of meer datalekken.