ANP Stemmen optellen uit voorzorg handmatig

DEN HAAG - Bij de Tweede Kamerverkiezingen worden de uitslagen van de stembureaus uit voorzorg handmatig bij elkaar opgeteld. De software van de Kiesraad waar dit normaal mee gebeurt, wordt niet gebruikt bij de komende verkiezingen op 15 maart. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 1-2-2017, 18:19 (Update 1-2-2017, 19:05)

De afgelopen dagen berichtte RTL Nieuws over mogelijke problemen met de software. De Kiesraad zou al in 2011 zijn gewaarschuwd dat hackers de uitslag zouden kunnen beïnvloeden.

Hoewel er met potlood en op papier wordt gestemd en de stembiljetten met de hand worden geteld, zou het programma dat de aangeleverde uitslagen van de individuele stembureaus bij elkaar optelt kwetsbaar zijn. Dat geldt vooral als de software is geïnstalleerd op verouderde computers.

Geïnformeerd

Alle gemeenten worden woensdag nog geïnformeerd over het besluit. Er worden later deze maand bijeenkomsten voor gemeenten georganiseerd om te bespreken hoe er nu precies gewerkt moet gaan worden.

Minister Plasterk en de Kiesraad vinden dat er na de verkiezingen geen enkele twijfel mag bestaan over de uitslag. Langer wachten met het besluit zou er volgens Plasterk alleen maar toe hebben geleid dat de publicaties over de betrouwbaarheid van de software aanhouden en het vertrouwen in de uitslag mogelijk afneemt.

Plasterk benadrukt dat het kabinet al eerder heeft gezegd dat andere landen baat kunnen hebben bij beïnvloeding van politiek en publieke opinie in Nederland, en dat zij ook de middelen hebben om dit te proberen.