ANP Witte Huis versoepelt hacksancties Rusland

WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben de sancties tegen de Russische geheime dienst FSB verlicht. De straf was vorig jaar opgelegd door president Obama, na beschuldigingen van Rusland met cyberaanvallen had geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Door ANP - 2-2-2017, 19:41 (Update 2-2-2017, 19:41)

Washington staat nu weer beperkte transacties met de FSB toe die voor Amerikaanse bedrijven in Rusland nodig zijn om informatietechnologieproducten te laten overkomen. Hoe ver de uitzonderingen op de sancties gaan is nog onduidelijk. Het ministerie geeft vaker algemene vergunningen zoals die van donderdag af om Amerikaanse bedrijven te helpen onbedoelde zakelijke gevolgen van sancties te ondervangen.

Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigden Russische geheime diensten ervan tijdens de campagnes organisaties van de Democratische Partij te hebben gehackt om presidentskandidate Hillary Clinton in diskrediet te brengen. Obama stelde in december sancties tegen twee Russische diensten in. Ook gelastte hij de uitwijzing van 35 veronderstelde Russische spionnen. De huidige president Trump wil betere betrekkingen met de Russische president Poetin.