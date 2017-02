Hackers leggen deel dark web plat

NEW YORK - Hackers hebben een groot deel van het dark web platgelegd, meldt The Verge vrijdag. Dat deel van het internet, waar onder meer veel illegale zaken te vinden zijn, is voor gewone gebruikers onzichtbaar.

Door ANP - 3-2-2017, 19:25 (Update 3-2-2017, 19:25)

Meer dan 10.000 websites die gebaseerd zijn op het Tor-netwerk en op servers van hostingdienst Freedom Hosting II stonden, werden gehackt. De hackers, die zeggen van Anonymous te zijn, stellen kinderporno te hebben aangetroffen op meer dan de helft van de websites, terwijl Freedom Hosting II claimt een zerotolerancebeleid te hebben. Ze hebben de data van de servers gekopieerd en geven aan die te willen terugverkopen.

Freedom Hosting II zou zo'n twintig procent van de sites op het dark web hosten. Voorganger Freedom Hosting hield ongeveer de helft van het dark web in de lucht, maar werd in 2013 door opsporingsdiensten gelinkt aan kinderporno en vervolgens opgedoekt.