ANP Litouwen zet Minecraft in naar Tesla toe

VILNIUS - Tesla wil een een grote fabriek in Europa bouwen en veel landen willen die 'Gigafactory' graag binnen de landsgrenzen. Frankrijk stuurde al een minister naar Tesla, de provincies Groningen, Friesland en Drenthe begonnen een internetcampagne. Litouwen pakte het anders aan en begon alvast met de bouw van de fabriek, maar dan in Minecraft.

Door ANP - 3-2-2017, 22:37 (Update 3-2-2017, 22:37)

Het Baltische land zette veertig Minecrafters aan het werk en twee dagen later was de fabriek klaar. Dat blijkt uit een YouTube-filmpje waar de officiële Twitter-account van Tesla vrijdag melding van maakte. ''Litouwen weet de weg naar ons hart'', schreef Tesla bij de link.

In het tweeënhalve minuut lange filmpje is de versnelde bouw van de fabriek te zien. Daarbij is niet alleen aandacht voor de buitenkant en de binnenkant van het gebouw, maar ook voor de omgeving waar Litouwen de fabriek graag neer zou zetten.

Het is nog niet duidelijk wanneer Tesla besluit waar de tweede Gigafactory moet komen. Het bedrijf is nog aan het bouwen aan de eerste Gigafactory in de Amerikaanse staat Nevada. Die fabriek is al wel deels operationeel.