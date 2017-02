'Sexting via Snapchat is niet veilig'

DEN HAAG - Jongeren sturen seksueel getinte foto's via Snapchat en denken dat het veilig is. Dat vooral Snapchat een populair sociaal medium is voor 'sexting' komt doordat de foto's maar kort te zien zijn en daarna weer verdwijnen. Maar als de ontvanger snel een screenshot maakt, kan de foto overal terechtkomen, waarschuwt de organisatie Safer Internet Centre Nederland.

Door ANP - 6-2-2017, 6:20 (Update 6-2-2017, 6:20)

Dinsdag is het Safer Internet Day. Op deze dag wordt in meer dan honderd landen aandacht gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. Uit een eigen onderzoek van Safer Internet Centre Nederland onder ruim twaalfhonderd jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar, blijkt dat ongeveer 7 procent van de meisjes en ongeveer een op de twintig jongens zelf wel eens naakt- of pikante foto's heeft verstuurd. Dat gebeurt in de meeste gevallen via Snapchat, maar ook Whatsapp en Facebook zijn populair.

Meisjes doen iets vaker aan sexting dan jongens, volgens het onderzoek. Een kwart van de respondenten heeft wel eens een pikante foto ontvangen via sociale media. De laatste jaren zijn jongeren wel bewuster geworden van de mogelijke gevolgen van het versturen van naaktfoto's: het merendeel van de respondenten weet of vreest dat de foto's verspreid zullen worden. De helft vindt jongeren ,,dom'' die aan sexting doen.